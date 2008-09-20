Канаду непокоїть, на що здатна Росія заради контролю над Арктикою

Прем`єр-міністр Канади Стівен Харпер занепокоєний тим, що Росія може "нехтувати міжнародним законодавством" у спробі одержати контроль над Арктикою. Він також зазначив, що Канада збільшила військову присутність в цьому районі на тлі "явного інтересу" з боку Москви, передає Associated Press.

С.Харпер уточнив, що знає про рішення, прийняті Москвою, тому Канада "вжила заходів для посилення незалежності на півночі". Він повідомив, що Оттава діє в рамках міжнародних угод, і закликав Москву робити так само.

19 вересня на засіданні Ради безпеки РФ (РБ РФ) під керівництвом президента Дмитра Медведєва були позначені національні інтереси Росії в Арктиці, нагадує РосБізнесКонсалтинг. Під час засідання було підтримано подані пропозиції з удосконалення державної політики в Арктиці, а також ключові напрямки забезпечення національних інтересів і безпеки Росії в цьому регіоні. Пріоритетами Росії в Арктиці є активне освоєння природних ресурсів регіону, розвиток транспортної і прикордонної інфраструктури, а також інформаційно-телекомунікаційного середовища.

На нараді Д.Медведєв затвердив "Основи державної політики Росії в Арктиці на період до 2020 р. і подальшої перспективи", а також ухвалив план заходів щодо їх реалізації.