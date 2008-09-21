Ольмерт оголосить про свою відставку - ЗМІ

Прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт, обвинувачений в корупції, в неділю офіційно оголосить про свою відставку, повідомляють ізраїльські ЗМІ.

Очікується, що Ольмерт оголосить про свою відставку на засіданні уряду, а потім подасть офіційне прохання президентові Ізраїлю Шимону Пересу.

Прес-секретар прем`єра Марк Регев повідомив, що не може підтвердити цю інформацію. Прес-служба президента країни також поки не дала офіційного підтвердження. Проте минулого тижня Регев заявив, що Ольмерт оповістить свій кабінет про відставку цієї неділі. Проте, точний день, коли прем`єр офіційно залишить, пост не розголошується.

Газета.ру