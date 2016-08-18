Понад 40 тисяч осіб затримано в Туреччині після спроби держперевороту

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прем'єр-міністра країни Біралі Йилдирима, передає Дождь.

Прем'єр-міністр повідомив, що 20355 з них пред'явлені офіційні звинувачення. Ще майже 80 тисяч осіб звільнено з держструктур, за підозрою у зв'язках з Фетхуллахом Гюленом, якого турецька влада вважає організатором перевороту, закрито 4262 компанії.

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Напередодні повідомлялося, що влада Туреччини прийняла рішення звільнити з в'язниць 38 тисяч ув'язнених. Про це у своєму твіттері написав міністр юстиції країни Бекір Боздаг.

Він зазначив, що ця міра поширюється на осіб, засуджених за злочини, здійснені до 1 липня 2016 року. Як пише Daily Sabah, умовно-достроково будуть звільнені ті, хто продемонстрував хорошу поведінку і ті, кому залишилося відбувати менше двох років терміну.

При цьому на звільнення не зможуть розраховувати засуджені за вчинення умисного вбивства, виробництво і торгівлю наркотиками, злочини проти держави, домашнє насильство і злочини сексуального характеру.

У свою чергу, Associated Press передбачає, що указ про звільнення ув'язнених прийнятий для того, щоб звільнити місце у в'язницях для обвинувачених у спробі державного перевороту.