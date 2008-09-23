Росія відправить свій флот «мочити» піратів у Сомалі
17:21, 23 вересня 2008Світ
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Помста за полонених росіян
Росія має намір відправити кораблі ВМФ для боротьби з піратами біля берегів Сомалі. Про це, як пише Лента.ру, заявив головком ВМФ адмірал Володимир Висоцкий.
За його словами, російські кораблі вирішуватимуть цю задачу самостійно і не братимуть участі в міжнародних операціях. Раніше пірати Сомалі кілька разів нападали на судна з російськими громадянами на борту. Зокрема, 15 вересня вони захопили гонконзький танкер "Cтолт Вейлор", до складу екіпажа якого входив росіянин.
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