Росія відправить свій флот «мочити» піратів у Сомалі

Росія має намір відправити кораблі ВМФ для боротьби з піратами біля берегів Сомалі. Про це, як пише Лента.ру, заявив головком ВМФ адмірал Володимир Висоцкий.

За його словами, російські кораблі вирішуватимуть цю задачу самостійно і не братимуть участі в міжнародних операціях. Раніше пірати Сомалі кілька разів нападали на судна з російськими громадянами на борту. Зокрема, 15 вересня вони захопили гонконзький танкер "Cтолт Вейлор", до складу екіпажа якого входив росіянин.