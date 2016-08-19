Трамп оголосив про відставку голови свого передвиборного штабу

Про це повідомляється на офіційному сайті.Трампа.

"Вранці Пол Манафорт запропонував, і я прийняв його відставку з кампанії. Я дуже вдячний за велику роботу, яка допомогла досягти того, що ми маємо наразі, в тому числі за роботу в процесі делегування і конвенції. Пол - справжній професіонал, і я бажаю йому всіляких успіхів", - заявив Трамп.

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Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що фірма Манафорта безпосередньо організувала таємну операцію з лобіювання ПР у Вашингтоні під час президентства Януковича.

Заступник Манафорта у штабі Трампа Рік Гейтс особисто керував роботою двох відомих вашингтонських лобістських фірм Mercury LLC і Podesta Group Inc, які організовували зустрічі керівництва України з впливовими сенаторами та конгресменами.

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Повідомлялося, що цим фірмам було переведено 2,2 мільйона доларів. Згідно журналістського розслідування, опублікованого виданням The New York Times, Манафорт міг отримати 12,7 мільйона доларів з "чорної каси" ПР, коли співпрацював з Януковичем.

Він грав роль політичного консультанта-радника і допомагав ПР і Януковичу під час декількох виборчих кампаній в Україні. Національне антикорупційне бюро України підтвердило наявність імені Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.