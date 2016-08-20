У США розслідують можливі зв’язки з корупційною діяльністю Януковича - CNN

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в американській правоохоронній системі.

Детективи наразі вивчають, чи використовувались американські компанії і фінансова система у здійсненні можливої корупційної діяльності екс-президента Віктора Януковича.

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Відзначається, що Манафорт не був у фокусі розслідування. Однак, воно продовжується в даний час, і прокурори поки не прийняли ніякого рішення.

Розслідування також досліджує діяльність інших фірм, пов'язаних з колишнім українським урядом, включаючи Podesta Group. Її керівник, Тоні Подеста, є братом Джона Подести, голови виборчого штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон.

У ФБР, Мін'юсті та сам Манафорт відмовилися коментувати цю інформацію, а в компанії Podesta Group відзначили, що найняли юристів для дослідження своїх відносин з українськими організаціями.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що фірма Манафорта безпосередньо організувала таємну операцію з лобіювання ПР у Вашингтоні під час президентства Януковича.

Заступник Манафорта у штабі Трампа Рік Гейтс особисто керував роботою двох відомих вашингтонських лобістських фірм Mercury LLC і Podesta Group Inc, які організовували зустрічі керівництва України з впливовими сенаторами та конгресменами.

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Повідомлялося, що цим фірмам було переведено 2,2 мільйона доларів. Згідно журналістського розслідування, опублікованого виданням The New York Times, Манафорт міг отримати 12,7 мільйона доларів з "чорної каси" ПР, коли співпрацював з Януковичем.

Він грав роль політичного консультанта-радника і допомагав ПР і Януковичу під час декількох виборчих кампаній в Україні. Національне антикорупційне бюро України підтвердило наявність імені Манафорта у списках "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.