Борги компаній Трампа досягають $650 мільйонів - ЗМІ

Для оцінки статків бізнесмена журналісти використовували дані з відкритих джерел про майно, пов'язане з Трампом, включаючи офіси і поля для гольфу, передає Бі-бі-сі. Виявлений журналістами борг вдвічі перевищує суму, зазначену Трампом у фінансовій декларації для передвиборної кампанії.

Читайте такожТрамп оголосив про відставку голови свого передвиборного штабуОднак New York Times зазначає, що порушення тут немає, оскільки від Трампа і не вимагали розкрити всі його комерційні операції. Розслідування просто "підкреслює, яка частина бізнесу Трампа залишається оповитою таємницею", йдеться в статті.

Журналісти також стверджують, що значна частина статків кандидата в президенти залежить від компаній, які заборгували ще $2 млрд. Цей борг, за даними журналістів, може мати значний вплив на статки Трампа.

Сам бізнесмен стверджує, що його статки оцінюються в $10 млрд. Однак він ніколи не розкривав суму виплачуваних податків і не дозволяв провести незалежну оцінку своїх активів.