Хакери атакували комп'ютери передвиборного штабу Трампа - Reuters

Про це повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

Так, щонайменше один обліковий запис представника передвиборної кампанії Трампа був заражений вірусом в 2015 році і розсилав заражені електронні листи його колегам, розповіли агентству джерела в штабі Трампа та в сфері безпеки. Reuters зазначає, що поки неясно, чи отримали хакери доступ до самих комп'ютерів.

Для боротьби з хакерами штаб Трампа найняв фірму CrowdStrike, котра також допомагає Національному демократичному комітету, який заявив раніше, що він піддався кібератаці. Ще одна компанія була найнята для того, щоб перевірити програми, які штаби Трамп і Клінтон використовують для відправки електронних листів.

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Два джерела заявили Reuters, що інструменти і спосіб злому комп'ютерів республіканців нагадують методи кібератаки на Демократичну партію. Це підштовхнуло представників американської влади «до попередніх висновків про те, що російські військові і цивільні органи розвідки або їх посередники зробили своєю ціллю обидві політичні партії», пише Reuters.

Чотири джерела заявили Reuters про те, що інформація про спроби кібератаки проти республіканців з'являлася в урядових документах.

Раніше УНІАН повідомляв, що в США почали розслідування третього випадку хакерської атаки на сервери Демократичної партії. За даними джерела, в цей раз хакери зламали сервер передвиборного штабу кандидата в президенти Хілларі Клінтон.