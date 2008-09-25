Лавров і Райс «ввічливо обмінялися думками»

США і Росія домовилися продовжити діалог на рівні міністрів закордонних справ щодо ядерного досьє Ірану. Але жодної дати не визначено. Про це стало відомо після зустрічі в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН держсекретаря США Кондолізи Райс з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Помічник держсекретаря США Деніел Фрайд охарактеризував зустріч між Лавровим і Райс як «ввічливий» обмін думками, коли «розбіжності досить очевидні».

Райс повторила заперечення Вашингтона проти серпневого вторгнення Росії до Грузії і визнання Москвою незалежності Південної Осетії і Абхазії. Лавров, за словами Фрайда, повторив аргументи Москви на захист дій Росії в Грузії. США продовжують вважати їх непереконливими.

Радіо Свобода