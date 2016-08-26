В результаті вибуху в спортивному центрі в Бельгії загинула одна людина

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Кризовий центр при МВС Бельгії, передає РБК.

За словами представника центру, причиною вибуху, швидше за все, став витік газу. Ознак терористичної атаки на даний момент не виявлено, додав співрозмовник агентства.

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Як раніше повідомляло De Morgen, у момент вибуху в будівлі знаходилися п'ять людей, одна з яких загинула. За даними видання, ще дві людини знаходяться у важкому стані, один з них доставлений в опіковий центр. Інші постраждалі отримали незначні травми.

В результаті вибуху будівля спортивного центру частково обрушилася, рятувальні підрозділи розбирають завали, поліція оточила місце події, повідомляє газета Avenir.

Шиме розташований на південно-заході Бельгії в провінції Ено (входить в регіон Валлонія), в 15 км від кордону з Францією.