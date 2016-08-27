На китайському авіашоу розбився літак, загинув пілот (відео)

09:23, 27 серпня 2016
Світ
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У китайській провінції Ганьсу під час авіашоу впав літак.

REUTERS

Як повідомляє 112.ua з посиланням на агентство Xinhua, пілот літака загинув.

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На землі ніхто не постраждав.

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