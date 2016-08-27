На китайському авіашоу розбився літак, загинув пілот (відео)
09:23, 27 серпня 2016Світ
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У китайській провінції Ганьсу під час авіашоу впав літак.
REUTERS
Як повідомляє 112.ua з посиланням на агентство Xinhua, пілот літака загинув.
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На землі ніхто не постраждав.
Video: Stunt pilot dies when his plane crashes to the ground during an #airshow in #Zhangye, NW Chinahttps://t.co/xewGEzKIMW— China Xinhua News (@XHNews) August 27, 2016
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