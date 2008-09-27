За українських моряків та судно пірати зажадали $35 мільйонів

Пірати Сомалі зажадали викуп у розмірі 35 млн. доларів за судно «Фаїна» з 33 танками та іншим озброєнням, що призначалося для Кенії.

Як передає "Газета.ру" з посиланням на представника Асоціації сприяння східно--африканським судновласникам Ендрю МВАНГУРА, за його словами, «пірати зажадали 35 млн. доларів за судно «Фаїна» і членів його екіпажу».

Як повідомлялося, судно «Фаїна» було атаковане увечері, 25 вересня. На його борту перебувають 17 українців, троє росіян і один громадянин Латвії. Судно прямувало з України до кенійського порту Момбаса з різним озброєнням, зокрема танками Т-72.