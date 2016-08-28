Трамп пообіцяв видворити з США тисячі нелегалів за один день

"В один день я маю намір розпочати швидке видворення нелегальних мігрантів-злочинців з цієї країни, включаючи видворення сотень тисяч нелегальних мігрантів-злочинців, які були випущені в американське суспільство адміністрацією Обами-Клінтон", - заявив Трамп, передає українська редакція "Німецької хвилі".

Читайте такожКлінтон жорстко розкритикувала Трампа і назвала Путіна "хрещеним батьком крайнього націоналізму"Він також заявив про плани запровадити систему відстеження для депортації осіб з простроченим дозволом на перебування у США, а також систему електронного контролю, яка допоможе запобігти отриманню такими особами соціального забезпечення. "Якщо ми не забезпечуємо виконання термінів закінчення віз, тоді ми маємо відкритий кордон - все дуже просто", - зазначив Трамп.

На думку кандидата-республіканця, боротьба з нелегальними мігрантами позитивно відобразиться на ринку праці США. "Щоразу, коли громадянин Америки або будь-якої іншої країни втрачає свою роботу на користь нелегального мігранта, права громадян США порушуються. Право на рівний захист за законом повинне включати також і послідовне виконання нашого імміграційного законодавства", - наголосив мільярдер.

Нагадаємо, кандидат-республіканець Дональд Трамп відомий своєю жорсткою позицією стосовно нелегальної міграції до США. Зокрема, однією з ключових обіцянок під час його передвиборчої кампанії є зведення масивного муру на кордоні з Мексикою. Крім того, він також висловлювався щодо того, щоб заборонити мусульманам в'їзд у країну.