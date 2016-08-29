У Канаді генконсульству Росії відмовили у приміщенні
Канадська компанія не продовжила договір оренди приміщення з генконсульством РФ у Торонто. Тому в цьому місті російське диппредставництво припиняє свою роботу на невизначений період.
Про це повідомляється на сайті генконсульства.
"Генеральне консульство Російської Федерації у м. Торонто інформує, що у зв'язку із непродовженням канадською стороною договору оренди та необхідністю переїзду в нове приміщення Генконсульства з 10 жовтня 2016 р. тимчасово припиняється прийом громадян", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що з 10 жовтня 2016 року консульські послуги будуть надаватися консульським відділом посольства Росії в Оттаві, а також у Монреалі.
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