У Канаді генконсульству Росії відмовили у приміщенні

Про це повідомляється на сайті генконсульства.

"Генеральне консульство Російської Федерації у м. Торонто інформує, що у зв'язку із непродовженням канадською стороною договору оренди та необхідністю переїзду в нове приміщення Генконсульства з 10 жовтня 2016 р. тимчасово припиняється прийом громадян", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що з 10 жовтня 2016 року консульські послуги будуть надаватися консульським відділом посольства Росії в Оттаві, а також у Монреалі.

Раніше РІА Новости повідомило, що в ніч на 27 серпня в Києві невідомі розписали будівлю Російського центру науки і культури гаслами з вимогою звільнити незаконно засуджених в РФ українців.