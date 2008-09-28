Вибори в Білорусі визнані такими, що відбулися - ЦВК

Парламентські вибори в Білорусі визнані такими, що відбулися, передає Радіо Свобода. За даними Центрвиборчкому, в голосуванні взяли участь необхідні 50 відсотків виборців. Понад 26 відсотків громадян Білорусі зробили свій вибір під час дострокового голосування. Воно проводилося з 23 вересня.

За ходом виборів стежать декілька сотень міжнародних спостерігачів, зокрема від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив на виборчій дільниці, що Заходу буде складно не визнати нинішні вибори, оскільки були створені всі необхідні умови для їх проведення. Координатор спостереження від демократичних сил країни Микола Похабов заявив журналістам про численні випадки порушення законодавства в ході голосування. Представники ЦВК відзначили, що зареєстровані факти некоректної поведінки з боку спостерігачів ОБСЄ.