Папа Римський зустрівся із засновником Facebook

02:03, 30 серпня 2016
Світ
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Глава Римо-католицької церкви зустрвся із засновником Facebook Марком Цукербергом.

REUTERS

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Під час неї американець говорив про зв'язок між людьми, особливо у віддалених частинах світу, а також боротьбу з бідністю і можливість доправлення людям надії.

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Він подарував Франциску модель дрона на сонячних батареях. І пообіцяв, що цю зустріч ніколи не забуде. 

Раніше в серпні Папа Римський Франциск відвідав центр для біженців в Римі, в якому проживають жінки, врятовані від занять проституцією. Серед них є ті, кого вивезли з України.

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