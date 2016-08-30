У хмарочосі, що будується в Абу-Дабі, спалахнула пожежа (фото, відео)
14:15, 30 серпня 2016Світ
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У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі спалахнула сильна пожежа в новому хмарочосі.
REUTERS
Як повідомляє Report з посиланням на Khaleej Times, сильна пожежа спалахнула на верхніх поверхах 27-поверхового будинку в центрі міста.
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З палаючої будівлі піднімаються густі клуби диму. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.
За попередніми даними, пожежа виникла через несправність в системі кондиціонування повітря. На будівництві працювали до 600 людей.
REUTERS
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