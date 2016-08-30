У хмарочосі, що будується в Абу-Дабі, спалахнула пожежа (фото, відео)

Як повідомляє Report з посиланням на Khaleej Times, сильна пожежа спалахнула на верхніх поверхах 27-поверхового будинку в центрі міста.

Читайте такожУ Британській школі сталася велика пожежа, їй передували вибухи (відео)

З палаючої будівлі піднімаються густі клуби диму. Про загиблих і постраждалих не повідомляється.

За попередніми даними, пожежа виникла через несправність в системі кондиціонування повітря. На будівництві працювали до 600 людей.