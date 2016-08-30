Apple оскаржить рішення Єврокомісії про рекордне стягнення на користь Ірландії

"Apple дотримується закону і сплачує всі необхідні податки, де б ми не працювали. Ми будемо подавати апеляцію і ми впевнені, що рішення буде скасовано", - йдеться в заяві компанії, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожЗ Apple стягнули рекордні 13 мільярдів євро на користь Ірландії

В Apple вважають, що рішення Єврокомісії матиме значний негативний вплив на інвестиційний клімат та ринок праці в Європі.

Накладений на компанію штраф засудило і міністерство фінансів США. У відомстві заявили, що рішення може підірвати "дух економічного партнерства ЄС і США".

Рекордна сума була стягнута з компанії в якості відшкодування втрат, яких ірландська економіка зазнала через невиплачені податків.

Антимонопольне розслідування, за підсумками якого було ухвалено рішення, тривало три роки.

В ході слідства європейські чиновники дійшли до висновку, що американська компанія отримувала необґрунтовані податкові пільги в Ірландії, що дозволяло їй платити значно менше податків, ніж конкуренти.