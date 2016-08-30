Євросоюз може оштрафувати Apple на кругленьку суму через несплату податків - ЗМІ

За інформацією ВВС, очікується, що 30 серпня, має буде ухвалене остаточне рішення, яке буде винесене після трирічного розслідування справи про податкові переваги, які Apple отримувала в Ірландії, які ЄС раніше були визначені як незаконні, передає "ЄвроПравда".

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Як повідомляє Financial Times, майбутній штраф може стати найбільшим в історії ЄС.

Варто відзначити, що законодавство ЄС, не допускає того, аби окремі компанії отримували податкові пільги щодо оподаткування, в ЄС такі пільги трактуються як незаконна державна допомога.

За даними слідчих ЄС, постанови, ухвалені урядом Ірландії в 1991 і 2007 року дозволили Apple мінімізувати суму податків в Ірландії.

Очікується, що у вівторок комісар ЄС з конкуренції Маргрете Вестагер, має озвучити суму штрафу для Apple.

Як відзначає Politico, наразі невідомо, якою може бути сума штрафу. За підрахунками JPMorgan Chase максимальна сума штрафу може становити близько 17 млрд євро.

Влада США критикує ЄС за розслідування відносно Apple і та інших американських компаній. Минулого тижня міністерство фінансів США заявило, що Європейська комісія може стати "наднаціональним податковим органом", тим самим підміняючи податкові кодекси держав-членів.

Казначейство США попередило Брюссель, що потенційні штрафи щодо американських компанія є "тривожним сигналом".

Варто додати, що Apple – це не єдина компанія, яка має сприятливі податкові умови в країнах Євросоюзу.

Минулого року ЄК зобовʼязала Starbucks повернути 30 млн євро Нідерландам і аналогічну суму змусила повернути Люксембургу компанію Fiat .