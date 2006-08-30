Іран почав збагачення нової партії урану

Іран розпочав збагачення нової партії урану. Це відбулося лише за кілька днів до закінчення крайнього терміну, після якого Іран мусить, відповідно до резолюції 1696 ООН, припинити будь-які дії з подальшого одностороннього розвитку своєї ядерної програми, повідомляє Associated Press.

Згідно з резолюцією 1696, прийнятою на засіданні Ради Безпеки ООН 31 липня 2006 року, Іран має припинити на 31 серпня всі роботи із збагачення. Проте, за даними експертів МАГАТЕ, принаймні у вівторок 29 серпня Іран все ще продовжував збагачення урану.

Планується, що подальші деталі про проведення Іраном ядерних розробок будуть подані в закритій доповіді МАГАТЕ у четвер 31 серпня.

Уже зараз відомо, що Іран продовжує виробляти незначну кількість урану дуже низького ступеня збагачення, який не може бути використаний для ядерної зброї.

Крім того, деякі дипломати на умовах анонімності повідомили, що Іран робить кроки, щоб переконати західні країни провести ще одну зустріч з обговорення іранської ядерної програми.

Очікується, що якщо факт продовження Іраном робіт із збагачення урану підтвердиться, то на черговому засіданні Ради Безпеки ООН, яке відбудеться 1 вересня, США наполягатимуть на запровадженні проти Ірану суворих економічних і інших санкцій.

Лента.ру