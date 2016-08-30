У Сирії вбито прес-секретаря угруповання "Ісламська держава"

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на підконтрольне радикальним ісламістам новинне агентство "Амак".

За інформацією агентства, аль-Аднані був убитий в результаті авіаудару в Алеппо, "коли проводив перевірку ходу операції з відбиття атак на місто".

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Про аль-Аднані відомо, що йому близько 37-39 років, він вважався впливовим польовим командиром "Ісламської держави".

У повідомленні, поширеному через Telegram, ІД підтвердило смерть аль-Аднані, не наводячи подробиць його загибелі.

Раніше вже з'являлися повідомлення про загибель прес-секретаря ІД, однак згодом вони не підтвердилися.

Деякі джерела називали аль-Аднані другою людиною в ієрархії "Ісламської держави" після Абу Бакра аль-Багдаді.

Він, зокрема, був відомий поширюваними через інтернет закликами до поодиноких терористичних нападів на представників західних країн. В останнє таке звернення було оприлюднено в травні цього року.

За інформацію про місцезнаходження аль-Аднані держдепартамент США призначив нагороду в розмірі 5 млн доларів.