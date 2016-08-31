"Рятувальники в шоці": туристи з Москви кинули пораненого товариша в горах, щоб встигнути на літак
У Росії рятувальники МНС надали допомогу травмованому туристу з Москви, якого група залишила в красноярських горах, щоб не спізнитися на літак.
Про це повідомляє прес-служба МНС РФ.
За інформацією рятувальників, туристи навіть не повідомили нікому про подію. Про те, що чоловік потребує допомоги, фахівці пошуково-рятувального загону МНС Росії дізналися лише через добу, від матері постраждалого, яка і розповіла цю історію.
Чергові рятувальники одразу вирушили за потерпілим, надали йому першу допомогу і допомогли дістатися до туристичної бази.
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Зазначається, що інцидент стався в горах природного парку "Ергакі" (Красноярський край). Під час походу 30-річний турист серйозно пошкодив зв'язки на нозі і не міг самостійно пересуватися пересіченою гірською місцевістю. Четверо "колег" не стали жертвувати авіаквитками, придбаними на зворотну дорогу до Москви, і поспішили додому, по суті, залишивши потерпілого напризволяще.
"Рятувальники в шоці і навіть самі досвідчені фахівці не беруться коментувати випадок. Загальновідомо, що згуртованість і взаємодопомога в групі - неодмінна запорука успішного походу", - йдеться в повідомленні.