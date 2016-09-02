В Узбекистані офіційно повідомили про стан здоров'я Карімова

У ньому наголошується, що стан лідера Узбекистану за останню добу різко погіршився, передає Газета.uz.

При цьому ЗМІ наводить скріншоти повідомлень в офіційному узбецькому виданні "Народне слово".

Читайте такожСмерть президента Узбекистану може дестабілізувати ситуацію в регіоні - експерт

"З великою тяжкістю у серці повідомляємо вам, що минулої доби в стані нашого президента відбулося різке погіршення і, на думку лікарів, він оцінюється як критичний", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, донька президента Лола Карімова-Тілляєва заявила, що він був госпіталізований "через мозковий крововилив".

Наступного дня ввечері з'явилася інформація про смерть Карімова. За даними джерел агентства "Фергана", смерть президента настала 29 серпня приблизно о 15-16 годині за ташкентським часом.

2 вересня ЗМІ повідомили, що в Узбекистані готуються до похорону президента країни Іслама Карімова.