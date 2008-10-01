Сомалі дозволила Росії "мочити" піратів і на морі, і на суші

Уряд Сомалі дав російським кораблям право знаходитися біля берегів країни для боротьби з піратами "і на морі, і на суші". Про це повідомив посол цієї африканської країни в Москві Мохамед Мохамоуд Хандула, пише ІТАР-ТАРС. З цією метою, за його словами, кораблям ВМФ РФ наданий "особливий статус".

Президент Сомалі Абдулла Юсуф Ахмед також дозволив російським збройним силам боротися з піратами на території країни.

Посол відзначив, що в даний час МЗС Росії і Сомалі ведуть переговори про можливість патрулювання берегів Сомалі військово-морським флотом Росії. "Це тонкі речі, які необхідно обговорити ретельніше, - сказав він. - Проте, з Росією у нас дуже хороші відносини. І чим скоріше це відбудеться, тим краще, щоб були прийняті конкретні заходи щодо вирішення цієї проблеми".