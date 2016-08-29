Apple оголосила дату презентації iPhone 7
20:39, 29 серпня 2016Наука та IT
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Apple призначила дату щорічної презентації своїх нових продуктів на 7 вересня.
REUTERS
Про це повідомляє телеканал CNBC, який отримав від Apple відповідне запрошення, передає РБК.
Як очікується, на заході компанія покаже новий iPhone, який, швидше за все, отримає назву iPhone 7. Однак компанія традиційно зберігає в секреті інформацію про новий смартфон до презентації.
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Як йдеться в запрошенні, захід відбудеться у Сан-Франциско в 10:00 ранку за місцевим часом.
За даними ЗМІ, компанія також може представити Apple Watch 2 і новий MacBook Pro.
Як повідомляв УНІАН, за даними інсайдера, Apple запустить у продаж iPhone7 в країнах "першої хвилі" вже 16 вересня.
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