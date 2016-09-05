На Темзі спалили дерев'яний Лондон в пам'ять про пожежу 1666 року (фотогалерея)

Це дійство, за задумом організаторів, має нагадати жителям і гостям Лондона про трагічні події 350-річної давності, коли сталася Велика лондонська пожежа, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Подивитися на палаючу скульптурну композицію, довжина якої становить 120 метрів, зібралися багато глядачів.

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Реалізувати цей проект американцеві Девіду Бесту допомагали школярі та дорослі жителі Лондона.

Велика лондонська пожежа почалася 2 вересня 1666 року і вирувала чотири дні. Більша частина будинків у місті була повністю знищена, і близько 100 тисяч жителів залишилися без даху над головою.

Однак ця трагічна подія дозволила відбудувати Лондон буквально з нуля. У 1667 році вступив в силу закон про забудову міста, в рамках якого влада заборонила використовувати для будівництва будівель будь-які інші матеріали, крім цегли та каменя.