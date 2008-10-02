Boeing потрапив у зону турбулентності: постраждали 32 пасажири

Термінову медичну допомогу сьогодні довелося надавати в бангкокском міжнародному аеропорту Суварнабхумі 32 пасажирам лайнера Boeing-747-400, прибулого з Гонконгу (Сянгана).

За повідомленням представників цивільної авіації Таїланду, під час польоту цей літак, що належить авіакомпанії Chine Airlines, опинився в зоні підвищеної турбулентності, в якій знаходився близько 20 хвилин.

В результаті постраждали більше трьох десятків чоловік, серед яких 21 пасажир і 11 членів екіпажа. Командир літака по радіо запросив дозвіл на посадку раніше зазначеного графіком часу і попросив викликати медичні бригади до посадочної смуги.

Після приземлення Boeing всі потерпілі були доставлені в лікарні Бангкока. У двох лікарі виявили серйозні травми хребта, інші одержали сильні удари і порізи.

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