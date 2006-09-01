Невпізнані тіла жертв катастрофи Ту-154 відправили до Ростова-на-Дону
10:58, 01 вересня 2006Світ
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Представники прокуратури Росії ще працюють у Донецьку
Із Донецька до Ростова-на-Дону відправлено всі 94 невпізнані тіла і фрагменти тіл пасажирів, які загинули 22 серпня в катастрофі російського літака Ту-154.
Як повідомили УНІАН в обласній прокуратурі, тіла і фрагменти тіл з метою пізнання пройдуть генетичну експертизу в Центрі судово-медичних і криміналістичних експертиз.
Також у прокуратурі підтвердили, що представники прокуратури Росії продовжують працювати в Донецьку з матеріалами розслідування катастрофи літака.
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