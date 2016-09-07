Прокуратура Угорщини висунула звинувачення оператору за підніжку біженцю
18:59, 07 вересня 2016Світ
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Прокуратура Угорщини висунула звинувачення проти оператора, яку звинуватили в тому, що вона поставила підніжку і штовхнула мігрантів поблизу південного кордону з Сербією минулого року.
REUTERS
Про це повідомляє Радіо Свобода.
7 вересня, у прокуратурі Угорщини заявили, що Петру Ласло звинувачують у "порушенні порядку". Разом з тим, угорські правоохоронці додали, що доказів вважати її дії злочином, пов'язаним з розпалюванням міжрасової ворожнечі, немає.
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Зазначається, що суд повинен відбутися в південному місті Сегед.
У вересні минулого в мережі поширився відеозапис, на якому оператор угорського каналу N1TV Петра Лазло поставила підніжку біженцю з дитиною. Керівництво каналу негайно відреагувало на дії співробітника і прийняло рішення звільнити її.
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