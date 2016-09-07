Комплекс Lincoln Plaza визнаний найпотворнішою будівлею Великобританії

У цьому році саме цьому комплексу дісталася премія Carbuncle Cup, яка щорічно вручається "найпотворнішій будівлі Великобританії, побудованій за останні 12 місяців", передає Бі-бі-сі.

Експерти назвали Lincoln Plaza "отупляючим нагромадженням несумісних форм, фігур, матеріалів і квітів".

Комплекс був спроектований лондонською компанією BUJ Architects і складається з двох житлових будинків, готелю і окремої будівлі у формі барабана.

У шорт-лист премії цього року також потрапили інженерний блок в Шеффілдскому університеті та прибудова методистської церкви в Пулі.

Минулого року премія Carbuncle Cup дісталася лондонському хмарочосу "Уоки-Токі" на Фенчерч-стріт.

Журнал Building Design заснував приз у 2006 році з метою привернути увагу до проблеми архітектури, яка погіршує вигляд британських міст.

Номінації пропонуються читачами видання, а шорт-лист складається експертним журі.