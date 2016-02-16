Саудівська Аравія відмовляється від посередництва для відновлення відносин з Іраном - Al Arabiya

Про це заявив саудівський міністр закордонних справ Адель аль-Джубейр, повідомляє ТАСС з посиланням на Al-Arabiya.

"Немає необхідності в посередництві (для налагодження відносин) з Іраном", - сказав глава МЗС Саудівської Аравії. Згідно з твердженням аль-Джубейра, "Тегеран сам усвідомлює, що він повинен зробити для виправлення нинішнього рівня двосторонніх відносин". На думку міністра, "ворожі дії, які Іран практикував і практикує по відношенню до Саудівської Аравії, повинні змінитися докорінно".

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Як вважає Ер-Ріяд, для врегулювання кризи між країнами Іран в першу чергу повинен "припинити втручання у внутрішні справи арабських держав і підтримку (в цих країнах) воєнізованих формувань, створених за конфесійною ознакою".

Як повідомляв УНІАН, Саудівська Аравія та Швейцарія прийшли до угоди про те, що офіційний Берн буде представляти інтереси Ер-Ріяда в Ірані.