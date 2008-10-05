Кондолізза Райс проведе переговори з президентом Казахстану
10:39, 05 жовтня 2008Світ
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Про співпрацю, ОБСЄ та демократію
Держсекретар США Кондолізза Райс сьогодні проведе в Астані переговори з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим та іншими керівниками країни.
Обговорюватимуться питання двосторонньої співпраці, підготовка Казахстану до головування в ОБСЄ, наміченого на 2010 р., передає радіостанція "Свобода".
Держсекретар має намір також торкнутися питань дотримання прав людини і зміцнення демократії в Казахстані.
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