Кондолізза Райс проведе переговори з президентом Казахстану

Держсекретар США Кондолізза Райс сьогодні проведе в Астані переговори з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим та іншими керівниками країни.

Обговорюватимуться питання двосторонньої співпраці, підготовка Казахстану до головування в ОБСЄ, наміченого на 2010 р., передає радіостанція "Свобода".

Держсекретар має намір також торкнутися питань дотримання прав людини і зміцнення демократії в Казахстані.