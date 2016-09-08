У Туреччині від роботи відсторонено понад 11 тисяч викладачів

Про це повідомляє російська служба ВВС.

За інформацією міністерства освіти Туреччини, 11285 вчителів відправили у примусову оплачувану відпустку на час розслідування.

Як повідомляє турецьке інформаційне агентство Анадолу, відсторонених учителів підозрюють у діяльності "на підтримку сепаратистської терористичної організації і пов'язаних з нею структур".

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За даними агентства, загальна кількість відсторонених вчителів може зрости до 14 тисяч. Всього в Туреччині налічується близько 850 тисяч учителів.

Поки що невідомо, яких регіонів торкнулися скорочення. Курди в основному проживають на південному сході країни, уздовж кордону з Сирією, Іраком та Іраном.

Після спроби державного перевороту 15 липня турецька влада почала масштабні чистки.

Понад 80 тисяч осіб, серед яких військові, судді, журналісти, декани і викладачі університетів, позбулися своїх посад через підозри в підтримці опозиційного діяча Фетхулли Гюлена, якого Анкара вважає організатором путчу.

Тоді ж управління вищої освіти Туреччини поставило вимогу звільнити всіх 1577 деканів турецьких університетів.

У рамках розслідування справи про заколот більш як 35 тисяч осіб було затримано, з них 17 тисяч офіційно арештовано.