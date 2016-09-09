Призначена дата виборів нового президента Узбекистану

Про це йдеться в повідомленні на сайті ЦВК країни. "Прийнято рішення про визначення 4 грудня 2016 року, неділі, вдень виборів президента Республіки Узбекистан", - йдеться в заяві Центрвиборчкому.

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Напередодні прем'єр-міністр Узбекистану Шавкат Мирзийоєв був назначений тимчасово виконуючим обов'язки президента країни.

Як повідомляв УНІАН, президент Узбекистану Іслам Карімов помер 2 вересня на 79-му році життя після перенесеного 27 серпня інсульту. Причиною смерті названо "гостре порушення мозкового кровообігу (інсульт), що призвело до незворотних змін головного мозку і поліорганної недостатності".

Карімов правив країною близько 27 років. У суботу, 3 вересня, він був похований на історичному кладовищі Шахі-Зінда в Самарканді.