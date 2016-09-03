У Самарканді поховали президента Узбекистану Карімова (фото)

У Самарканді поховали першого президента Узбекистану Іслама Карімова.

Читайте такожУзбекистан прощається з президентом, який керував країною більше чверті століття (фото, відео)

Як повідомляє російське інформагентство РІА Новости, жалобна церемонія почалася після обіду в мечеті "Тілля Корі" на площі Регістан. Тут муфтій Управління мусульман Узбекистану Усмонхон Алімов прочитав заупокійну молитву (джаназ-намаз), на якій були присутні кілька тисяч чоловіків.

Після чого тіло Карімова, за мусульманським обрядом загорнуте в 21-метровий саван, на руках віднесли до місця поховання, на історичне кладовище Шахі-Зінда.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня в Узбекистані офіційно оголосили про смерть президента Іслама Карімова. Із 3 вересня в країні у зв'язку зі смертю глави держави оголошено триденну жалобу.

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття узбецькому народу у зв'язку зі смертю глави держави.