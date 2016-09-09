Поліція Туреччини водометами розігнала протестувальників проти звільнення 11 тисяч вчителів
18:18, 09 вересня 2016Світ
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Турецька поліція застосувала сльозогінний газ і водомети для розгону демонстрації, учасники якої протестували проти відсторонення від роботи понад 11 тис. вчителів.
REUTERS
В акції протесту в місті Діярбакир, населеного переважно курдами, у південно-східній частині Туреччини взяли участь кілька сотень людей, в тому числі і усунені від викладання учителі, передає Бі-бі-сі.
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Вчителів відсторонили 8 вересня за підозрою у зв'язках з Робочою партією Курдистану, діяльність якої в Туреччині заборонена.
Близько 100 учасників протесту були затримані поліцією, яка оголосила, що проведення акції незаконне.
Акція протесту відбулася біля місцевого департаменту освіти. Присутні свистіли і скандували свої вимоги.
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