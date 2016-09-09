Поліція Туреччини водометами розігнала протестувальників проти звільнення 11 тисяч вчителів

В акції протесту в місті Діярбакир, населеного переважно курдами, у південно-східній частині Туреччини взяли участь кілька сотень людей, в тому числі і усунені від викладання учителі, передає Бі-бі-сі.

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Вчителів відсторонили 8 вересня за підозрою у зв'язках з Робочою партією Курдистану, діяльність якої в Туреччині заборонена.

Близько 100 учасників протесту були затримані поліцією, яка оголосила, що проведення акції незаконне.

Акція протесту відбулася біля місцевого департаменту освіти. Присутні свистіли і скандували свої вимоги.