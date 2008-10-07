Росія завтра почне виводити солдат з грузинської території
18:56, 07 жовтня 2008Світ
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На процес знадобиться доба
Росія 8 жовтня почне виведення миротворчих постів з південного кордону зони безпеки біля Південної Осетії.
Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на заяву командувача миротворчими силами генерал-майора Марата КУЛАХМЕТОВА.
За його словами, виведення миротворців завершиться протягом доби.
«У середу після 10.00 ми почнемо офіційне виведення з південного кордону зони безпеки наших всіх шести миротворчих наглядових постів», - сказав командувач.
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