Росія завтра почне виводити солдат з грузинської території

Росія 8 жовтня почне виведення миротворчих постів з південного кордону зони безпеки біля Південної Осетії.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на заяву командувача миротворчими силами генерал-майора Марата КУЛАХМЕТОВА.

За його словами, виведення миротворців завершиться протягом доби.

«У середу після 10.00 ми почнемо офіційне виведення з південного кордону зони безпеки наших всіх шести миротворчих наглядових постів», - сказав командувач.