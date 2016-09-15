Штаб Клінтон розповів про стан здоров'я кандидата в президенти США

Про це йдеться в листі лікаря кандидата в президенти від Демократичної партії Лейзи Бердак, передає ABC News.

У Клінтон спостерігається "м'яка і незаразна форма запалення легенів". У заяві йдеться, що стан політика "продовжує поліпшуватися".

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Відзначається, що Клінтон перебуває "в прекрасному психічному стані".

Раніше УНІАН повідомляв, що в неділю, 11 вересня, на жалобній церемонії в пам'ять про жертв терактів 2001 року, що проходила в центрі Нью-Йорка, Клінтон стало погано: вона похитнулася, після чого охорона і помічники відвели її в машину, яка чекала на неї.

У Клінтон діагностували атипову пневмонію. Лікарі запевнили журналістів, що така хвороба не занадто небезпечна і пацієнта можна вилікувати. Тим не менш у пресі з'явилися чутки про можливу відмову Клінтон від подальшої участі у виборчій кампанії.

Зокрема, у ЗМІ почали обговорювати можливого наступника Клінтон в якості кандидата на посаду президента США. Серед інших називалося ім'я демократа Берні Сандерса, який раніше програв їй боротьбу за право висуватися в президенти.