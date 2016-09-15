США не розглядають можливість пом’якшення санкцій проти РФ

Про це розповіла в інтерв’ю "Європейській правді" новопризначений посол США в Україні Марі Йованович.

"Можу запевнити, що позиція США у питанні санкцій тверда як скеля", - заявила, зокрема, вона.

Читайте такожКремль до завершення виборів у США не "орієнтується" на розмови Трампа про визнання анексії Криму"Президент Обама на саміті G20 у Китаї знову чітко запевнив, що санкції не буде знято доти, доки Мінські угоди лишатимуться не виконаними", - додала Йованович.

Посол США пояснила, що Вашингтон і надалі розширюватиме існуючі санкції на нові компанії, нагадавши, що нещодавно США запровадили додаткові санкції проти 37 осіб та організацій.

"Причина цих "підтримуючих" обмежень – ми маємо переконатися, що в разі внесення до санкційного списку великих компаній, таких як "Газпром", всі дочірні та залежні компанії також потрапили під обмеження, навіть якщо вони мають іншу назву", - пояснила вона.

Також Йованович підкреслила, що вважає за можливе посилення блоку санкцій, запроваджених через анексію Криму.

"Ті обмеження, які запроваджені у зв’язку з Кримом, вже є досить жорсткими. Але попри це, ми й надалі шукаємо, як ми можемо посилити дипломатичний сигнал про те, що Крим лишається частиною України", - зазначила вона.