Республіканці про місце народження Обами: "Трамп закрив питання, яке підняла Клінтон"

«Зумівши отримати свідоцтво про народження президента Обами, коли інші не змогли, пан Трамп повірив, що президент Обама народився в Сполучених Штатах», - йдеться в заяві представника передвиборного штабу Трампа Джейсон Міллера, передає РБК.

Вперше питання про місце народження Обами було піднято у 2008 році за час передвиборної кампанії з боку тодішнього кандидата в президенти Хілларі Клінтон, «щоб зганьбити» свого опонента, йдеться в заяві.

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«Однак, як завжди, Хілларі Клінтон виявилася слабка, щоб отримати відповідь», - цитує видання заяву Міллера.

«У 2011 році Трампу, нарешті, вдалося привести цей неприємний інцидент, коли від президента Обами вимагали опублікувати свідоцтво про народження, до успішного вирішення», - йдеться в заяві Міллера.

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, ця заява була зроблена всього через кілька годин після інтерв'ю Трампа американській газеті Washington Post, в якому він відмовлявся визнати, що Обама народився на території США.

Трамп був одним із затятих прихильників "теорії місця народження", прихильники якої вважають, що Обама народився не на Гавайських островах, тобто не на американській території, і тому не має права займати президентський пост.

Кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон відреагувала на слова Трампа, написавши у своєму мікроблозі, що наступником Барака Обами не може бути і не буде людина, яка є прихильником расистської теорії про місце народження.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опублікованими 15 вересня даними загальнонаціонального опитування, проведеного телеканалом Fox News, Трампу на виборах у листопаді 2016 року готові віддати свій голос 40% респондентів, Клінтон набрала 41% - кандидати майже зрівнялися за популярністю.