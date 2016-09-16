Клінтон і Трамп майже зрівнялися за популярністю перед виборами
06:47, 16 вересня 2016Світ
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Кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон і її опонент від республіканців Дональд Трамп користуються практично однаковою підтримкою виборців.
REUTERS
Згідно з даними загальнонаціонального опитування, проведеного телеканалом Fox News, Трампу на виборах у листопаді 2016 року готові віддати свій голос 40% респондентів, Клінтон набрала 41%.
Кандидат від Лібертаріанської партії Гері Джонсон отримав 8% голосів опитаних американців, а за претендентку від партії зелених Джилл Стейн виступають 3%.
Однак за підсумками соціологічного дослідження, в якому респондентам було запропоновано вибрати лише з двох основних кандидатів, Трамп трохи вирвався вперед (46% проти 45% у Клінтон). Телеканал зазначає, що такі показники пов'язані з тим, що Трамп в останній час уникав спірних висловлювань, а Клінтон зіткнулася з проблемами щодо стану її здоров'я.
Нагадаємо, раніше свій проводила опитування компанії Ipsos, згідно з яким Дональд Трамп вперше з липня 2016 року випередив за популярністю Клінтон.
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