Клінтон і Трамп майже зрівнялися за популярністю перед виборами

Згідно з даними загальнонаціонального опитування, проведеного телеканалом Fox News, Трампу на виборах у листопаді 2016 року готові віддати свій голос 40% респондентів, Клінтон набрала 41%.

Кандидат від Лібертаріанської партії Гері Джонсон отримав 8% голосів опитаних американців, а за претендентку від партії зелених Джилл Стейн виступають 3%.

Однак за підсумками соціологічного дослідження, в якому респондентам було запропоновано вибрати лише з двох основних кандидатів, Трамп трохи вирвався вперед (46% проти 45% у Клінтон). Телеканал зазначає, що такі показники пов'язані з тим, що Трамп в останній час уникав спірних висловлювань, а Клінтон зіткнулася з проблемами щодо стану її здоров'я.

Нагадаємо, раніше свій проводила опитування компанії Ipsos, згідно з яким Дональд Трамп вперше з липня 2016 року випередив за популярністю Клінтон.