Жириновський: через двох матросів топити все, що біля Сомалі - неправильно

Росія готова допомогти Україні у звільненні судна «Фаїна», захопленого піратами біля берегів Сомалі.

Про це сьогодні, під час відеомосту Москва-Київ сказав заступник спікера Держдуми РФ Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ.

«Ми всі зробимо, що в наших силах, для звільнення моряків, але у нас немає для цього підстав – судно не наше, прапор не наш, вантаж не наш», - сказав В.ЖИРИІНОВСЬКИЙ.

Він сказав, що якщо Росія самостійно діятиме, її можуть звинуватити в агресивних діях. Водночас, він зазначив, що більшість екіпажа захопленого корабля – українці, а не росіяни.

«Через двох матросів топити все, що перебуває біля берегів Сомалі, неправильно. Нас звинуватять, що ми вдаємося до неадекватних дій», - сказав він і зазначив, що навіть якщо б на цьому кораблі не було російських моряків взагалі, Росія готова надати відповідну допомогу.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажа якого - 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, що Україна продала Кенії.

Переговори з піратами про звільнення моряків «Фаїни» здійснюють Міністерство оборони Кенії та судновласники. Пірати вимагають за судно і вантаж 20 млн. доларів викупу.

Судно перебуває під наглядом декількох американських кораблів зі складу 5-го флоту, які мають завдання не допустити вивантаження зброї на берег.