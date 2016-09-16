Єгипет отримав другий "Містраль", побудований для Росії (фоторепортаж)

Урочиста церемонія пройшла в порту Сен-Назер, повідомляє РБК з посиланням на Reuters. Очікується, що корабель, який отримав назву «Анвар аль-Садат» (на честь колишнього президента Єгипту) найближчим часом візьме участь у спільних навчаннях з ВМС Франції, а потім відправиться в Олександрію, яка стане портом його приписки.

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Таким чином, Єгипет отримав обидва «Містраля», які будувалися на замовлення Росії. Після того, як був укладений контракт, за яким вертольотоносці повинні були дістатися Каїру, творцям корабля довелося міняти всі написи на борту і перекладати інструкції, спочатку написані російською. Одразу цей корабель «Містраль» називався «Севастополь».

Перший вертольотоносець «Гамель Абдель Насер» (також названий на честь колишнього президента Єгипту) був переданий Каїру на початку червня.

Як повідомляв УНІАН, контракт на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль" був укладений між французькою DCNS/STX і Рособоронекспортом в 2011 році.

Франція повинна була передати перший корабель «Владивосток» в листопаді минулого року, проте влітку 2014 року президент Франції Франсуа Олланд оголосив, що у зв'язку з подіями в Україні "Містралі" не можуть бути передані РФ. В Єлисейському палаці заявили, що обидва судна залишаються в одноосібній власності Франції і в її повному розпорядженні.

Згідно з досягнутими між РФ і Францією домовленостями, Париж повинен був повернути Росії 949,8 млн євро.