Силовики нині в попиті: ще один екс-охоронець Путіна злетів кар'єрними сходами
На виборах губернатора Тульської області зайняв перше місце колишній охоронець президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомляє ЦВК Тульської області.
Зазначається, що Олексій Дюмін, який займав в.о. губернатора області, виграв вибори зі значним відривом - 84,17% голосів виборців.
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Як повідомляє "Газета.Ru", до призначення в.о. губернатора два місяці Дюмін пропрацював заступником міністра оборони РФ. До цього він обіймав посаду першого заступника головкому Сухопутних військ. А раніше Дюмін згадувався як співробітник служби безпеки президента.
Як повідомляв УНІАН, раніше головою Росгвардії також став екс-охоронець президента Росії Віктор Золотов. До 2013 року він обіймав посаду керівника служби безпеки Путіна.