Силовики нині в попиті: ще один екс-охоронець Путіна злетів кар'єрними сходами

Про це повідомляє ЦВК Тульської області.

Зазначається, що Олексій Дюмін, який займав в.о. губернатора області, виграв вибори зі значним відривом - 84,17% голосів виборців.

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Як повідомляє "Газета.Ru", до призначення в.о. губернатора два місяці Дюмін пропрацював заступником міністра оборони РФ. До цього він обіймав посаду першого заступника головкому Сухопутних військ. А раніше Дюмін згадувався як співробітник служби безпеки президента.

Як повідомляв УНІАН, раніше головою Росгвардії також став екс-охоронець президента Росії Віктор Золотов. До 2013 року він обіймав посаду керівника служби безпеки Путіна.