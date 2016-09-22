У Швеції стурбовані зростанням шпигунської активності з боку Росії

Про це він повідомив міністр в інтерв'ю виданню Svenska Dagbladet, передає Deutsche Welle.

Зокрема, Росія виявляє підвищену зацікавленість до військової сфери у Швеції. "Я не можу вдаватись у деталі, але загалом інтерес до Швеції з боку Росії підвищився", - наголосив Гультквіст, закликавши бути особливо обережними державних службовців, військових та представників деяких компаній.

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Раніше видання писало, що після того, як минулого тижня стало відомо про відправлення для постійної дислокації на шведський острів Готланд 150 військовослужбовців, там активізувались росіяни. Вони під виглядом туристів звертались до шведських солдатів, намагаючись вивідати в них інформацію про те, до яких військових частин вони належать.

Про активізацію російських шпигунів заявив командувач підрозділу шведських військ на Готланді.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Швеції з'явилися повідомлення про ймовірних російських шпигунів та інформаційно-пропагандистської діяльності, спрямованої проти військовослужбовців країни.

Зокрема, є інформація про інцидент у місті Лулео на півночі Швеції, де росіяни погрожували офіцеру НАТО в місцевому барі, вимагаючи від нього інформації про військові навчання, які проводилися в цей час. Невідомі шантажували офіцера, показуючи йому фотографії родини.