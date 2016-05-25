У Римі за підозрою у шпигунстві на користь Росії заарештовані двоє осіб

Про це заявив базований у Гаазі департамент юридичної співпраці Євросоюзу (Євроюст), передає Радіо Свобода.

Португальські засоби інформації повідомили, що затриманий португалець працював на національну службу розвідки (SIS) і підозрюється в тому, що як подвійний агент передавав Росії секретну інформацію про НАТО та ЄС.

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Генеральний прокурор Португалії підтвердив, що про подвійний арешт клопотав саме Лісабон. Слідчі вважають, що громадянин Португалії в обмін на гроші передавав інформацію "іноземному громадянину, імовірно, пов’язаному з іноземною розвідкою".

Імена двох затриманих громадян наразі не називають. Посольство Росії в Римі також не коментує цих повідомлень.

За даними Євроюсту, крім двох арештів і вилучення доказів в Італії, обшуки були проведені також у Португалії.