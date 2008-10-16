Берлусконі хоче зробити Росію членом ЄС в найближчі роки

Прем`єр-міністр Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ хоче відновлення переговорів з Росією про нову базову угоду з Європейським Союзом.

Як повідомляє AFP, про це він заявив італійським журналістам перед початком засідання Європейської Ради (саміту глав держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН).

«Абсолютно необхідно це робити», - заявив італійський прем`єр.

«Але я дивлюся ще далі. Вже багато років я маю таке бачення. Я сприймаю Росію як західну країну і, таким чином, мій проект полягає в тому, щоб Росія могла стати членом ЄС в найближчі роки», - додав С.БЕРЛУСКОНІ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської Ради, в ході якого лідери країн-членів ЄС планують, зокрема, розглянути питання відносин з Росією в світлі останніх подій навколо Грузії.

1 вересня цього року на надзвичайному засіданні Європейської Ради було схвалено рішення про призупинення переговорів з Росією про нову базову угоду, допоки всі російські війська не будуть виведені з території Грузії.