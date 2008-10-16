Скандал навколо авіарейсу Москва-Сімферополь

Літак повинен був вилетіти з аеропорту Шереметьєво вчора в 9 годині вечора, але пасажири всю ніч і ранок провели в залі очікування. Близько години тому їм повідомили, що рейс затримується, тому що командир літака відмовляється летіти. Про це «Эху Москви» повідомив один з пасажирів.

А радник по зв`язках з громадськістю гендиректора Аерофлот-Норд Ігор Гуревич пояснив, що рейс був затриманий через несприятливі погодні умови в аеропорту Сімферополя. За його словами, зараз літак вже готується до зльоту.

Як повідомив Гуревич, з 65 пасажирів затриманого рейса шестеро здали квитки.