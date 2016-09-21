Мережі Metro та Ашан торгують в окупованому Криму в обхід санкцій – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, джерела, які займаються транспортуванням товарів розповіли, що товар для торговельних мереж прибуває поромом через порт в Керчі. Водночас європейським компаніям заборонено вести справи з керівництвом порому і портом через санкції ЄС, введені проти Росії після анексії Криму.

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Представники Metro та Auchan заявили, що вони не порушують санкції, адже магазинами керують їхні російські філії, які не підпадають під дію санкцій ЄС.

У порту Керчі зазначають, що порт контролює лише доставку товару, а не вантаж, і перенаправляють із цим питанням до оператора порома. Водночас, оператор зазначає що не має контрактів із цими рітейлерами та не знає, чи використовують вони пороми для доставки товарів на окупований Росією півострів.

Юристи відзначають, що доставка товарів до Криму стала можливою завдяки "сірій зоні" режиму санкцій через те, що характер відносин між материнськими компаніями та субпідрядниками часто складно визначити.

У відповідь на запит Reuters Metro і Auchan не заперечили інформацію про те, що їхні товари переправляють поромом через Керченську протоку.

Так, представник Metro повідомив, що магазини в Криму перебувають під управлінням незалежних російських організацій та співробітників, які не підпадають під дію санкцій ЄС. "Metro повністю усвідомлює і притримуються законів і правил ЄС, і, в цьому конкретному випадку, застосовуваних санкцій", - зазначив він.

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Представник Auchan також повідомив, що компанія завжди діє в рамках законів ЄС.

"Це проти духу санкцій. Проте за відсутності торговельного ембарго дуже складно розрізнити їх дотримання та недотримання", - повідомив Reuters чиновник Євросоюзу на умовах анонімності.

Речниця Єврокомісії Майя Косьянчич повідомила, що за дотриманням обмежувальних заходів відповідають уряди країн-членів. Жодних коментарів не надав ні французький кабінет міністрів, ні міністерство економіки Німеччини, ні Бюро розслідування митних злочинів.

Видання зазначає, що санкції ЄС проти Росії не забороняють компаніям з ЄС вести бізнес у Криму. Проте, вони обмежують нові інвестиції та забороняють співпрацю з окремими людьми та установами, такими, як "Керченська поромна переправа" та "Керченський торговий порт".

Reuters пише, що транспортні компанії, які обслуговують мережі Auchan та Metro завантажують товари у дистрибуційних центрах в Росії, і згодом переправляють їх поромом до Керчі, звідки вже розвозять до торговельних мереж окупованого півострова.

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Разом з тим, Reuters не знайшла жодних підтверджень того, що Metro чи Auchan платили організаціям, що підпадають під санкції.

Товари перевозяться субпідрядниками, а магазини на анексованій території Криму керуються зареєстрованими в Росії філіями Metro та Auchan, а не їх материнськими компаніями. А російські філії під санкції ЄС не підпадають.

"В цілому, компанії можуть бути притягнуті до відповідальності, якщо вони доручили їх місцевим представникам діяти в проти санкцій", - вважає партнер юридичної фірми Dentons Артем Жаворонков.