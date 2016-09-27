Китай найбільше підриває економіку США - Трамп

Про це кандидат в президенти США повідомив в ході дебатів в ніч на 27 вересня зі своїм конкурентом Хіларі Клінтон, пише LB.ua.

«Китай найбільше підриває нашу економіку», - заявив Трамп.

За його словами, Китай девальвує свою валюту і це відображається на економіці США.

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Крім того, Трамп закликав терміново переглянути міжнародні торгові договори. Зокрема, він назвав Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA) «найжахливішим договором, який підписаний».

Трамп також закликав припинити відтік бізнесу, зокрема в Мексику. «Компанії не повинні красти робочі місця в США», сказав він.

Крім того, Трамп пообіцяв знижувати податки для бізнесу до рівня 15%, в той же час Клінтон збирається підвищити податки для багатих. «Я буду знижувати податки, а ви – підвищувати. Ось і вся різниця між нами», - сказав Трамп.

У свою чергу Клінтон повідомила, що ініціатива Трампа збільшить борг США на 1,5 трлн доларів.